У Покровському районі внаслідок ДТП з вантажівкою чоловіка затиснуло у понівеченому автомобілі

У вівторок, 25 лютого, у Покровському районі Донецької області сталася дорожньо-транспортна пригода. Рятувальники деблокували чоловіка з понівеченого автомобіля. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Аварія сталася вранці на дорозі між селищем Святогорівка Добропільської громади та селищем Бокове Білозерської громади.
«Легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою, внаслідок чого водій легковика виявився затиснутим у понівеченому транспортному засобі», — йдеться у повідомленні.
Рятувальники виїхали на місце події та за допомогою аварійно-рятувального обладнання, деблокували постраждалого. Чоловіка госпіталізували.
Раніше ми писали, що у Покровському районі Донецької області сталася дорожньо-транспортна пригода 15 лютого. Рятувальники вилучили з понівеченої машини загиблого чоловіка.
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