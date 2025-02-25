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У Покровському районі внаслідок ДТП з вантажівкою чоловіка затиснуло у понівеченому автомобілі

25 лютого 2025, 16:47

У Покровському районі внаслідок ДТП з вантажівкою чоловіка затиснуло у понівеченому автомобілі

Сталася аварія на Донеччині. Фото: ДСНС Сталася аварія на Донеччині. Фото: ДСНС

У вівторок, 25 лютого, у Покровському районі Донецької області сталася дорожньо-транспортна пригода. Рятувальники деблокували чоловіка з понівеченого автомобіля. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Аварія сталася вранці на дорозі між селищем Святогорівка Добропільської громади та селищем Бокове Білозерської громади.

«Легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою, внаслідок чого водій легковика виявився затиснутим у понівеченому транспортному засобі», — йдеться у повідомленні.



Рятувальники виїхали на місце події та за допомогою аварійно-рятувального обладнання, деблокували постраждалого. Чоловіка госпіталізували.

 Раніше ми писали, що у Покровському районі Донецької області сталася дорожньо-транспортна пригода 15 лютого. Рятувальники вилучили з понівеченої машини загиблого чоловіка.

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