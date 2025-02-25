У Покровському районі внаслідок ДТП з вантажівкою чоловіка затиснуло у понівеченому автомобілі

Сталася аварія на Донеччині. Фото: ДСНС

У вівторок, 25 лютого, у Покровському районі Донецької області сталася дорожньо-транспортна пригода. Рятувальники деблокували чоловіка з понівеченого автомобіля. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



Аварія сталася вранці на дорозі між селищем Святогорівка Добропільської громади та селищем Бокове Білозерської громади.



«Легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою, внаслідок чого водій легковика виявився затиснутим у понівеченому транспортному засобі», — йдеться у повідомленні.





Рятувальники виїхали на місце події та за допомогою аварійно-рятувального обладнання, деблокували постраждалого. Чоловіка госпіталізували.



Раніше ми писали, що у Покровському районі Донецької області сталася дорожньо-транспортна пригода 15 лютого. Рятувальники вилучили з понівеченої машини загиблого чоловіка.