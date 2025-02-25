Удар РФ по Краматорську: у МВА розповіли про стан поранених, серед яких діти

Наслідки обстрілу Краматорська. Фото: «Новини Донбасу»

Стан більшості поранених внаслідок обстрілу Краматорська оцінюється як легкої та середньої тяжкості. Про це «Новинам Донбасу» повідомив начальник Управління з питань інформаційної політики Краматорської міської військової адміністрації Ігор Єськов.



За його словами, один з постраждалих перебуває у тяжкому стані.



«Серед постраждалих – підліток 2007 року народження, діти 2016, 2017 та 2022 років народження. У них забиття, садна та мінно-вибухові травми», – розповів Єськов.



У пресслужбі Національної поліції в Донецькій області повідомили, що кількість поранених зросла до 14 людей.



Удар окупантів прийшовся по приватному сектору. Пошкоджені 17 приватних будинків.

Нагадаємо, що раніше було відомо про одного загиблого та 13 поранених.