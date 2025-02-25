Авіація РФ кількома хвилями атакувала Костянтинівку: у місті значні руйнування, пошкоджені мости

Пошкоджений Північний міст у Костянтинівці. Фото: Костянтинівська МВА

Ввечері 25 лютого під кілька хвиль авіаударів потрапило місто Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



Окупанти завдавали ударів авіаційними бомбами ФАБ-250, що призвело до значних руйнувань міської інфраструктури.



Пошкоджені автомобільні мости, фасади приватних будинків, лінії газопроводу та електромережі, залізнична колія, легковий автомобіль, дорожнє покриття, зупинки громадського транспорту, колишній торговий павільйон, фасад колишньої адміністративної будівлі та бокси колишньої адміністративної будівлі.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про пошкодження Північного мосту у місті внаслідок російського удару.