Мер Покровська Требушкін попросив Зеленського укласти мир з Росією не повертаючи території: у МВА відповіли

Мер Покровська Руслан Требушкін. Фото: Покровська міськрада

Президент України Володимир Зеленський нібито говорить про те, що «більшість українців хочуть війни». Про це у своєму зверненні до президента заявив мер Покровська Руслан Требушкін.



Він закликав жителів Покровська та Донбасу написати, чого вони хочуть – миру чи продовження бойових дій для виходу на кордони.



«Я сьогодні звертаюся до Володимира Олександровича Зеленського – як мер міста Покровськ – і говорю, що жителі Покровської громади хочуть миру, більшість жителів України хочуть миру. Люди не хочуть воювати, вони втомились. Навіть військові, які перебувають на передовій – люди хочуть додому. Вони хочуть, щоб ви подарували мир. Володимире Олександровичу, ми у вас віримо – укладайте мир і дайте людям пожити», – сказав мер Покровська.



Варто зазначити, що своє звернення він записав російською мовою.



У Покровській міській військовій адміністрації у відповідь на звернення Требушкіна зазначили, що, згідно із законодавством, з моменту введення військової адміністрації керівництво громадою здійснює виключно її начальник, призначений на посаду президентом України, а міський голова перебуває в офіційному простої до припинення чи скасування воєнного стану в Україні.



«Керівництво військової адміністрації робить все можливе для наближення перемоги та підтримує президента та уряд України у прагненні якнайшвидшого миру. Сьогодні, коли президент України Володимир Зеленський спільно з командою на міжнародній арені борються за найкращі для країни умови завершення війни, а наші захисники та захисниці щодня, попри біль, страх і смертельну небезпеку б'ють окупантів, ми не маємо права йти на поступки перед безвідповідальними політичними навіюваннями, бути малодушними й плекати зневіру. Закликаємо жителів громади не піддаватись на маніпуляції. Доля нашої громади та всієї країни залежить від стійкості, єдності та підтримки Збройних сил України», – заявили у МВА.

Нагадаємо, що під Покровськом ініціатива на боці ЗСУ, у російських військ проблеми на цьому напрямку.