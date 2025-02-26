Чим відомий мер Покровська Руслан Требушкін, який закликав Зеленського до миру з Росією

У річницю повномасштабного російського вторгнення міський голова Покровська Донецької області Руслан Требушкін у відеозверненні закликав президента України Володимира Зеленського «укласти мир». Мер опублікував звернення на власній сторінці у Facebook.



У відео Требушкін зазначає, що частина жителів Покровська та Мирнограда залишаються у своїх містах, незважаючи на регулярні обстріли, відсутність тепла та центрального водопостачання.



«Вони сподіваються на мир. Спілкуючись з цими всіма жителями, я чую від усіх “миру, миру, миру”…Статистика, яку надає наш президент, каже про те, що більшість українців хочуть війни. Шановні жителі Покровської громади, жителі Донбасу, напишіть свої коментарі. Ви хочете миру чи хочете продовження бойових дій і виходу на кордони?», — закликав Требушкін.

У своєму зверненні Руслан Требушкін жодного разу не згадує Росію і її злочини проти України.

«Новини Донбасу» вирішили нагадати хто такий Руслан Требушкін, чим він займався чим відомий і де був останні два роки.

Руслан Требушкін у 2019 році під час виборчої кампанії у Покровську. Фото: Новини Донбасу

Політична кар'єра Руслана Требушкіна: від місцевих рад до Верховної

Руслан Требушкін у 2008 – 2010 роках – депутат Донецької обласної ради 5-го скликання та голова Мирноградської міської ради з 2010 до 2015 року.



Колишній член «Партії регіонів» і соратник Віктора Януковича. У 2014 року політик підтримував Антимайдан, надсилав гуманітарну допомогу «беркутівцям». Однак після перемоги Євромайдану різко змінив свою позицію, став «патріотом України» і, за даними Центру протидії корупції, зблизився з командою Порошенка. А журналісти проєкту «Схеми» виявили, що нардеп за «дивним» збігом обставин зареєстрував свою приймальню на адресу головного офісу Коломойського.



У 2015 році був обраний міським головою Покровська як безпартійний самовисуванець. У 2019-му Требушкін став народним депутатом від партії «Опозиційний блок», щоправда, цьому передував скандал на одній з виборчих дільниць Покровська, на місці не вдалося встановити результати голосування, бюлетені з виборчою документацією під наглядом поліцейського спецназу доставили авіацією до ЦВК, де провели власний підрахунок і встановили остаточний результат.



Ставши нардепом Требушкін зв'язок із Покровськом не втратив. Спочатку місто очолювала його соратниця – секретар міської ради Ірина Сущенко, а згодом його брат – Олексій Требушкін.

У 2020 році депутат повертається до Покровська, жителі переобирають його міським головою. Цього ж року Руслан Требушкін фігурує як один із ініціаторів подання до Конституційного Суду щодо відповідності Конституції низки положень антикорупційного законодавства. Пізніше КСУ оприлюднив скандальне рішення, згідно з яким було скасовано відповідальність за недостовірне декларування та саме електронне декларування.

Корупційні скандали та справи про недостовірне декларування, які закінчилися нічим

Руслана Требушкіна переслідують корупційні скандали, пов'язані з недостовірним декларуванням та незаконним збагаченням.

У 2016 році родина Требушкіних потрапила у скандал про незаконне збагачення. У ході слідства виявилося, що подружжя Требушкін має десять банківських рахунків, на які протягом 2015-2016 років їм незаконно перераховувалися 3,28 млн грн. Але у серпні 2018 року Прокуратура Дніпропетровської області закрила кримінальне провадження щодо міського голови Покровська.

У 2017 році Національне агентство з питань запобігання корупції надіслало до прокуратури Донецької області висновок про порушення під час заповнення декларації міського голови. НАЗК встановила, що Требушкін навів недостовірні дані у своїй декларації, що перевищують 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а також не вказав у декларації відомості про об'єкти нерухомості, транспортних засобів, цінних паперів тощо.

Але досі немає жодної інформації про юридичну відповідальність цього чиновника за порушення, в яких його звинувачували.

Куди пропав Требушкін і в якому статусі зараз виступає?

З вересня 2022 року у Покровську утворили військову адміністрацію та обрали нового керівника – Сергія Добряка, і незважаючи на призначення нового голови міста, Требушкін задекларував, що у 2022 та 2023 роках отримував заробітну плату від Покровської міської ради та продовжував виконувати функції міського голови. 2022 року чиновник отримав 580 тис. 587 грн, а 2023-го - 125 тис. 451 грн.

З початку 2023 року міський голова перестав активно вести свої соціальні мережі. У Instagram у 2023 році чоловік лише публікував привітання зі святами. Натомість його дружина Вікторія на своїй сторінці у Facebook повідомляє, що займається нерухомістю в Іспанії та постійно публікує різні пропозиції щодо продажу будинків.

Авторка: Юлія Левицька