Двоє людей загинули, 18 поранені на Донеччині за минулу добу

Внаслідок російських обстрілів за минулу добу на Донеччині загинули 2 особи, 18 отримали поранення. Про це вранці 26 лютого повідомила обласна військова адміністрація.

Зазначається, що люди загинули у Красноторці та Ямполі. Крім того, у Красноторці через обстріл поранено 16 людей. Ще двоє людей дістали поранень у Костянтинівці.

Раніше повідомлялося, що ввечері 25 лютого під кілька хвиль авіаударів потрапило місто Костянтинівка Донецької області. Окупанти завдавали ударів авіаційними бомбами ФАБ-250, що призвело до значних руйнувань міської інфраструктури.