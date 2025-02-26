Мінімум одна людина загинула внаслідок російської атаки на Київську область

Наслідки російської атаки на Київську область у ніч проти 26 лютого. Фото: ДСНС Київської області

Внаслідок нічної атаки російських БПЛА у Київській області загинула одна людина, ще двоє дістали поранень. Тіло загиблого виявили під час ліквідації пожежі у двоповерховому приватному будинку у Бучанському районі.

Про це повідомив в.о. голови ОВА Микола Калашник у Telegram у середу, 26 лютого.

Серед постраждалих — дівчина 2005 року народження, вона госпіталізована з раною голови. Чоловік 1981 року народження отримав поранення руки, медичну допомогу йому надали на місці.

Атака також призвела до руйнувань: пошкоджено п'ять приватних будинків, вибито скло у чотирьох багатоповерхівках, знищено три автомобілі, ще вісім пошкоджено.