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«Шахеди» вночі масовано атакували Харків: постраждали три людини, ще п'ять – врятовані

26 лютого 2025, 09:17

«Шахеди» вночі масовано атакували Харків: постраждали три людини, ще п'ять – врятовані

Наслідки масованої атаки на Харків. Фото: Харківська ОВА Наслідки масованої атаки на Харків. Фото: Харківська ОВА

Вночі 26 лютого війська РФ ударними безпілотниками масовано атакували Харків. Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Близько 00:10 БПЛА влучив у проїжджу частину у центрі міста. Пошкоджене скління багатоквартирних будинків, театру, торгових павільйонів та кафе. Люди поранень не отримали.

Вже орієнтовно о 00:30 дрон влучив у квартиру на другому поверсі дев'ятиповерхового будинку в Київському районі, внаслідок чого виникла пожежа. У цей момент у квартирі нікого не було. Три жительки багатоповерхівки отримали гостру реакцію на стрес. Також у Київському районі зафіксували влучання БПЛА по території ресторану. Без постраждалих.

У пресслужбі ДСНС у Харківській області розповіли, що площа пожежі у дев'ятиповерховому будинку склала 50 квадратних метрів.

ДСНС, поліція, медики та волонтери врятували п'ять жителів будинку.

Нагадаємо, що у МВА розповіли про стан поранених внаслідок обстрілу Краматорська 25 лютого.

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