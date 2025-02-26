У Франції затримали підозрюваних в атаці на консульство РФ: вони пояснили свої дії підтримкою України

Російське консульство у французькому Марселі було атаковане двома вченими, які підтримують Україну. Фото: Le Provence

У французькому Марселі після атаки на російське консульство затримали двох чоловіків — вчених французького Національного центру наукових досліджень, їм близько 40 і 50 років. Про це повідомляє видання La Provence.

Зазначається, що вони визнали провину.

За словами прокурора Марселя Ніколя Бессона, двоє затриманих, інженер та хімік, перебувають під вартою.

«Вони були затримані ввечері 24 лютого під час участі в акції на підтримку України в третю річницю початку війни», — пише La Provence.

Затримані розповіли, що заповнили три півлітрові пластикові пляшки сумішшю азоту та хімічних речовин, здатних виробити «детонуючий ефект», і кинули їх на територію консульства. Дві пляшки вибухнули.

Свої дії хімік та інженер пояснили підтримкою України.