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Росіяни атакували енергетичний об'єкт «ДТЕК» на Дніпропетровщині

26 лютого 2025, 09:19

Росіяни атакували енергетичний об'єкт «ДТЕК» на Дніпропетровщині

Російські війська продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру України. Під час масованого удару 22 лютого окупанти завдали удару по одному з об'єктів «ДТЕК» у Дніпропетровській області. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Унаслідок атаки об'єкт зазнав пошкоджень. Енергетики вже працюють над його відновленням, щоб якнайшвидше повернути стабільне електропостачання.

«Битва за світло триває», - зазначили в «ДТЕК».

Нагадаємо, російські війська вбили українського енергетика Геннадія Мусатова під час обстрілу Нікополя.

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