Росіяни атакували енергетичний об'єкт «ДТЕК» на Дніпропетровщині

Російські війська продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру України. Під час масованого удару 22 лютого окупанти завдали удару по одному з об'єктів «ДТЕК» у Дніпропетровській області. Про це повідомили у пресслужбі компанії.



Унаслідок атаки об'єкт зазнав пошкоджень. Енергетики вже працюють над його відновленням, щоб якнайшвидше повернути стабільне електропостачання.



«Битва за світло триває», - зазначили в «ДТЕК».



Нагадаємо, російські війська вбили українського енергетика Геннадія Мусатова під час обстрілу Нікополя.