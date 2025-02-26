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У війні з РФ загинули три українські спортсмени

26 лютого 2025, 09:57

У війні з РФ загинули три українські спортсмени

Війна з російськими окупантами забрала життя ще трьох українських спортсменів. Про їхню загибель повідомила пресслужба Національного олімпійського комітету України та олімпійська команда.

За інформацією НОК, загинули:

  • Сергій Поліщук — регбіст, вихованець ДЮСШ №4 та гравець регбійного клубу «Рівне». У січні 2023 року добровільно вступив до лав ЗСУ. Загинув 8 січня під час штурмових дій на Курському напрямку.
  • Микита Калін — футболіст, який виступав за різні команди, а також футзаліст, який грав за «Імпульс», «Авалон» і «Бест». Крім того, займався хортингом — українським бойовим мистецтвом. Торік вступив до ЗСУ, був вогнеметником штурмового відділення. Загинув 6 лютого під час виконання бойового завдання біля села Зелений Гай Ізюмського району Харківської області.
  • Михайло Коваль — президент ФК «Поділля» (Васильківці, Тернопільська область), військовослужбовець ЗСУ. Загинув 12 січня в селищі Ямпіль на Донеччині через попадання ударного дрона в автомобіль.

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