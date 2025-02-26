Росіяни 37 разів обстріляли населені пункти Донецької області за добу

Наслідки російського обстрілу в одному із населених пунктів Донецької області 25 лютого. Фото: ОВА

Війська російської окупаційної армії 37 разів обстріляли населені пункти Донецької області протягом минулої доби. Про це станом на ранок 26 лютого повідомила обласна військова адміністрація.

Покровський район. У Мирнограді пошкоджено 8 будинків, у Покровську – 4.

Краматорський район. У Ямполі Лиманської громади загинула людина. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено 21 будинок. У Слов'янську пошкоджено 18 будинків. У Красноторці Краматорської громади 1 особа загинула та 16 поранено. У Новій Полтавці Іллінівської громади пошкоджено 7 об'єктів. У Костянтинівці поранено 1 особу, пошкоджено 18 приватних будинків, 11 багатоповерхівок, адмінбудівлю, 5 ліній електропередач, 3 газопроводи, 2 інфраструктурні об'єкти, 2 зупинки транспорту, 8 гаражів та автомобіль; у Стінках пошкоджено 6 приватних будинків; у Веролюбівці пошкоджено адмінбудівлю; в Іванопіллі пошкоджено 8 будинків, ще один — у Миколаївці.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 12 будинків.

З лінії фронту евакуйовано 314 осіб, у тому числі 4 дитини, зазначили в ОВА.