Українські десантники звільнили селище під Покровськом

Українські війська у Котлиному. Фото: кадр із відео

25-та повітрянодесантна бригада ЗСУ під час штурмових відновлювальних дій зачистила та взяла під контроль селище Котлине Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Десантно-штурмових військ ЗСУ.



Зайняття селища дозволило б окупантам вийти на трасу «Покровськ-Дніпро», тому на його захоплення свого часу російські війська кинули значні сили.



Десантники не дозволили закріпитися в Котлиному та вибили армію РФ за його межі.

Нагадаємо, що під Покровськом ініціатива на боці ЗСУ, у російських військ проблеми на цьому напрямку.