У мережі показали нову лінію оборони під Покровськом. Фото: телеграм

У мережі з'явилося фото нової лінії оборони протяжністю 30 км під Покровськом. Знімок опублікував телеграм-канал «Скадовський Захисник».



Раніше компанія «Автомагістраль-Південь» повідомила про загибель двох своїх працівників, які будували фортифікаційні споруди в цьому районі. Ще один працівник дістав важке поранення.



Нагадаємо, що 29 вересня 2024 року «Новини Донбасу» писали про брак якісних інженерних укріплень у районі Гірника та Покровська Донецької області.



Через місяць, 28 жовтня 2024 року, аналітичний проєкт DeepState повідомив, що місто Гірник перейшло під контроль російських військ. Варто зазначити, що відстань між Гірником і Покровськом становить менше ніж 40 км.

Відстань між Гірником і Покровськом становить менше ніж 40 км. Фото: скрін DeepState

Нагадаємо, під Покровськом ініціатива на боці ЗСУ, у російських військ проблеми на цьому напрямку.