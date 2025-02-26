У Покровській громаді пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівку

Минулої доби в Покровській громаді Донецької області пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівку. Про це сьогодні повідомила міська військова адміністрація.

Зазначається, що 25 лютого близько 05:00 стався обстріл західної частини міста Покровськ, внаслідок чого пошкоджено 2 житлові будинки. Інформація про постраждалих не надходила.

Близько 10:00 армія РФ завдала удару по центральній частині міста. Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок. Інформація про постраждалих також не надходила, зазначили у МВА.

Близько 11:00 25 лютого відбувся обстріл мікрорайону «Шахтарський». Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, на 8 поверсі якого виникла пожежа. З міркувань безпеки сили та засоби від ДСНС не залучалися. Інформація про постраждалих не надходила.