Росія завдала ударів по Костянтинівці: 5 загиблих, 8 поранених

Війська РФ убили 5 жителів Костянтинівки. Фото: Донецька ОВА

Щонайменше п'ятеро людей загинули та вісім дістали поранення внаслідок ударів РФ по Костянтинівці. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



За попередньою інформацією, російські військові скинули на місто та його околиці три керовані авіабомби.



Філашкін зазначив, що атаки на цивільну інфраструктуру в Костянтинівці стають дедалі частішими та жорстокішими, що робить перебування в місті вкрай небезпечним.



«Евакуюйтеся своєчасно!» - закликав він місцевих жителів.

Нагадаємо, після полудня 26 лютого в місті Костянтинівка Донецької області прогриміли потужні вибухи.