РФ та США 27 лютого проведуть у Стамбулі зустріч — Лавров

Глава російського МЗС Сергій Лавров. Фото: Вікіпедія

Сергій Лавров заявив, що представники Росії та США вже завтра, 27 лютого, обговорять роботу посольств. Про це глава МЗС РФ сказав на пресконференції у Досі. Переговори відбудуться у Стамбулі, зазначив він. Про це повідомляє ТАСС.

Зазначається, що зустріч буде присвячена усуненню перешкод роботи дипломатичних представництв США та Росії.

«Я думаю, за підсумками зустрічі буде зрозуміло, наскільки ми можемо рухатися швидко і ефективно», — сказав Лавров.

Також глава МЗС РФ заявив, що Росія не розглядає жодних варіантів із розміщенням європейських миротворців в Україні, «Москву про це ніхто не питав».

Лавров повідомив, що припинення бойових дій в Україні по лінії фронту не буде, «у нас є Конституція».

За словами глави МЗС, Росія вважає, що не можна йти на домовленості, які передбачатимуть «повторне накачування України зброєю».