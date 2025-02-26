Акції Rheinmetall зросли в 10 разів від початку війни

Від початку повномасштабної війни акції найбільшої німецької оборонної компанії Rheinmetall подорожчали вдесятеро. Про це повідомляє німецьке видання BILD.



23 лютого 2022 року їхня вартість на біржі Xetra становила 96,8 євро, а сьогодні досягла 968 євро за акцію.



Rheinmetall виробляє танки, артилерію, зенітні гармати та боєприпаси, які вкрай необхідні у війні в Україні.



Компанія постачає озброєння Києву, а також отримує вигоду від збільшеного попиту з боку країн НАТО, які посилюють оборонні бюджети на тлі загрози з боку Росії.

Нагадаємо, німецький виробник зброї Rheinmetall анонсував передачу Україні нову партію новітніх десантно-штурмових машин Caracal.