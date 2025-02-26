У російському Туапсе безпілотники атакували морський порт — ЗМІ

У Краснодарському краї Росії атаковано морський порт. Фото: ASTRA

Морський порт атакований у місті Туапсе Краснодарського краю Росії. Про це свідчать кадри очевидців. Видання ASTRA геолокувало відео.

Зазначається, що ASTRA вдалося геолокувати одне з відео з місця атак, завданих безпілотниками в ніч проти 26 лютого в Туапсе Краснодарського краю.

На відео помітні «феєрверки» — це вторинна детонація, характерна для складу вибухових речовин та боєприпасів.

Ракурс зйомки спрямований у бік морського порту. ASTRA встановила, що будинок праворуч на відео знаходиться за адресою: вулиця Калініна, 12. Це приблизно за 370 метрів від морського порту.

Раніше про атаку на порт Туапсе повідомляли місцеві жителі.

«Порт відіграє важливу роль у підтримці воєнної логістики. Він використовується для перевезення техніки, боєприпасів та палива для військових потреб. Забезпечує матеріально-технічне постачання кораблів Чорноморського флоту РФ, зокрема тих, які задіяні у війні проти України», — повідомили в українському Центрі протидії дезінформації (ЦПД).

Останнє може бути логічним поясненням вторинної детонації.

Видання зазначає, що морський порт Туапсе приймає судна з осадкою до 15 метрів, довжиною до 250 метрів та завширшки до 45 метрів. Має зерновий та нафтовий термінали. У порту є можливість для поповнення запасів палива, продовольства, прісної води, прийому стічних та нафтовмісних вод, усіх категорій сміття, а також проведення ремонту обладнання та водолазного огляду судна. Є логістичним хабом, який пов'язаний із залізничною мережею, що дозволяє транспортувати вантажі із центральних та південних регіонів Росії.

При цьому в порту Туапсе регулярно розміщуються військові кораблі. Так, 29 листопада 2024 року в порту Туапсе був, за даними каналу «Кримський вітер», атакований військовий корабель «Петро Моргунов».

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 26 лютого безпілотники атакували Туапсинський нафтопереробний завод. Два дрони впали на територію підприємства. Крім того, внаслідок роботи ППО постраждали два приватні будинки на Краснодарській вулиці, згорів автомобіль.