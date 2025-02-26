«Є хороші новини»: у ЗСУ відповіли, на чиєму боці зараз ініціатива під Покровськом

Ситуація під Покровськом. Фото: карта DeepState

На Покровському напрямку ініціатива зараз перебуває на боці ЗСУ. Про це «Новинам Донбасу» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, найцікавіше, що за умови того, що росіяни зосередили найбільше сил на Покровському напрямку, який був найбільшою їхньою амбіцією, саме там їх спіткала найбільша прикрість.



«Пов'язано це насамперед з тим, що там компетентно організували оборону самого Покровська. І там змогли ефективно використовувати комбінацію дій піхотних підрозділів та БПЛА – насамперед БПЛА. Тобто там почали налагоджувати нормальну систему взаємодії, яка дає змогу ефективно знищувати ворога за рахунок комбінації БПЛА та піхоти. У росіян вона також є, просто наші їх перегнали. І самі росіяни у своїх пабліках дуже скаржаться на те, що в українців з'явилася така зв'язка, що просто голови не можна підняти», – сказав Трегубов.



Спікер ОСУВ «Хортиця» зазначив, що російські війська намагаються трохи більше використовувати бронетехніку на цьому напрямку.



«Підозрюю, що земля трохи підмерзла, і вони вирішили, що це їм допоможе. Але не дуже допомагає, особливо з огляду на те, що FPV теж літають. Тому так – на Покровському напрямку є хороші новини. Росіяни намагалися дуже активно прориватися на захід від міста і не розрахували власних сил», – заявив він.



Трегубов підтвердив, що армія РФ там справді має проблеми з логістикою.



«У них насправді таке часто буває. У них взагалі починаються проблеми з логістикою, щойно відриваються від залізниці. А зараз у них з автотранспортом трохи гірше, ніж було раніше», – резюмував речник ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що раніше аналітики DeepState заявили, що під Покровськом оборонна ініціатива зараз знаходиться на боці ЗСУ, а війська Росії мають проблеми, зокрема логістичні.



26 лютого стало відомо про звільнення селища Котлине під Покровськом. Це не дозволить окупантам вийти на трасу «Покровськ-Дніпро».



Раніше ЗСУ звільнили село Піщане за п'ять кілометрів від Покровська, а бригада «Азов» відкинула російську армію від траси «Покровськ-Костянтинівка».



Президент України Володимир Зеленський також заявив про покращення ситуації на цьому напрямку.