У Донецькій області протягом двох діб відновили світло в 4 населених пунктах

За дві доби фахівці ДТЕК «Донецькі електромережі» відновили електропостачання в чотирьох населених пунктах Донецької області. Про це повідомляє Донецька ОДА.
«Попри постійну небезпеку, аварійно-ремонтні бригади усунули пошкодження після обстрілів і повернули світло 5,5 тисячі будинків», - ідеться в повідомленні.
Фахівці енергокомпанії продовжують працювати над відновленням електропостачання, щойно отримують дозвіл від військових на проведення ремонтних робіт.
Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська атакували енергетичний об'єкт «ДТЕК» на Дніпропетровщині.
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