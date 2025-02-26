У Донецькій області протягом двох діб відновили світло в 4 населених пунктах

На Донеччині відновили світло в 4 населених пунктах. Фото: Донецька ОДА

За дві доби фахівці ДТЕК «Донецькі електромережі» відновили електропостачання в чотирьох населених пунктах Донецької області. Про це повідомляє Донецька ОДА.



«Попри постійну небезпеку, аварійно-ремонтні бригади усунули пошкодження після обстрілів і повернули світло 5,5 тисячі будинків», - ідеться в повідомленні.



Фахівці енергокомпанії продовжують працювати над відновленням електропостачання, щойно отримують дозвіл від військових на проведення ремонтних робіт.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська атакували енергетичний об'єкт «ДТЕК» на Дніпропетровщині.