РФ розробляє лазерний комплекс «Слєпиш» проти дронів

Лазерний комплекс «Слєпиш» проти дронів. Фото: Facebook / Serhii.Flash

Росія робить ставку на боротьбу з дронами за допомогою лазерного засвічування камер на дистанції до 100 метрів. Про це повідомив фахівець зі зв'язку та радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов.



За його словами, новий комплекс під назвою «Слєпиш» почнуть виробляти вже цього року. Наведення здійснюється за допомогою камери й тепловізора, а в основі системи лежить штучний інтелект, навчений на датасеті зі 120 мільйонів файлів.



Цей метод призначений для боротьби з дронами, які не піддаються радіоелектронному придушенню. Наскільки ефективною виявиться технологія, поки що невідомо.

Нагадаємо, на території України було збито перший безпілотник Shahed-238 з реактивним двигуном.