Україна та США створять спільний фонд з видобутку корисних копалин — для чого він потрібен

Угода зі США про корисні копалини буде рамковою, після неї буде укладено ще один договір про спільний фонд, і він вимагатиме ратифікації Верховною Радою, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Договір про спільний фонд

«Про гроші рано дуже говорити, бо це рамкова угода. Тому що, наприклад, Україна дає від нових... речей гроші до цього фонду, але, що важливо, сьогодні ви не можете туди нічого відшкодовувати і не будете. І це розуміння у чому? Тому що немає договору, який є наступним. Ось він складніший буде й серйозніший, бо наступний договір — про фонд. І там будуть уже якісь партнерські відносини, гроші і так далі. І ось він, наступний договір, він уже матиме обов'язкову ратифікацію в парламенті України», — сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у середу у Києві.

За його словами, це пов'язано з тим, що договір передбачатиме відшкодування 50% прибутку за новими ліцензіями.

«Я не знаю щодо Конгресу Сполучених Штатів, я просто не знаю, партнери нічого мені не говорили, але у нас це обов'язково згідно з нашим законодавством», — сказав Зеленський.

За його словами, Україна має розібратися із власними ліцензіями насамперед і провести аудит.

«Якщо воно лежить, якісь сплячі ліцензії, то воно має працювати на державу у будь-якому разі. І 50% від нового вийде у фонд, де ми вже є партнерами», — сказав глава держави.

Чи передбачені гарантії безпеки?

Один із пунктів угоди зі США про копалини містить згадку про гарантії безпеки.

«Безперечно, це про економіку договір. Але я дуже просив, щоб з'явилося хоча б розуміння, що ми однаково бачимо, що все це є частиною майбутніх гарантій безпеки. І тому навіть у рамковій угоді я дуже хотів, щоб з'явилася хоч пропозиція "гарантій безпеки України". І те, що мене брифінгували чиновники, це з'явилося, я пам'ятаю, у 10 пункті, важливо, що це є», — сказав Зеленський.

За його словами, угоду зі США підписуватимуть профільні міністри.

«Угода, я так пропоную, пропонують чиновники, пропонують підписувати міністрам. Я так розумію, що це розуміння обох сторін, обох країн», — сказав він.

При цьому Зеленський зазначив, що не може нічого сказати про сам формат підписання, тому що поки що не володіє інформацією.

«Подумаємо, почуємо партнерів, подумаємо, поговоримо. Не бачу в цьому питань, бо це початок, це рамкова угода», - сказав він.

Україна не нестиме боргових зобов'язань за вже надану США допомогу згідно з новим проєктом угоди про розробку корисних копалин, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«За згодою, кінцевий варіант оцінюють дуже непогано наші чиновники. Рекомендують, що він може працювати... Головне для мене було, що ми не є боржниками. І незважаючи на те, що десь звучить у медіа, в угоді немає ні 500 мільярдів боргу, ні 350, ні 100 мільярдів доларів. Тому що це було б несправедливо, я вважаю щодо нас. Тому що, як я й казав раніше, не було такої домовленості раніше. А тому нема про що говорити з погляду цієї тематики», — сказав Зеленський.

Меморандум про взаєморозуміння

Угода про мінерали, яку планують підписати Україна та США, швидше за все, потрібно буде імплементувати, вважає голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція «Слуга народу»).

«Виходячи з інформації, якою ми володіємо сьогодні... швидше за все, треба буде імплементувати, реалізувати у внутрішньому праві, тобто прийняти відповідне законодавство... Якщо йдеться про фонд, то це суб'єкт національного права, це юридична особа, яка має реєструватися в Україні», — сказав Мережко на брифінгу.

При цьому Мережко зазначив, що якщо це буде міжнародний договір, то найімовірніше його потрібно вносити до парламенту на ратифікацію. За його словами, сьогодні не так багато інформації, щоб говорити, які дії будуть підписані після підписання документа.

«Мені здається, що швидше за все йдеться про політичну домовленість. Тобто не про міжнародний договір, а про міжнародну угоду політичного характеру. Це у доктрині міжнародного права називається Memorandum of Understanding (Меморандум про взаєморозуміння). Але слід пам'ятати, що назва не впливає на юридичну силу договору. Він може називатись меморандумом, навіть декларацією, але бути міжнародним договором. Все залежить від наміру сторін», — сказав народний депутат.

На думку Мережка, укладання такої угоди як мінімум покращить відносини України з адміністрацією США.

«По-друге, саме собою це також є певною економічною гарантією нашої безпеки. Це означає, що Трамп, Сполучені Штати мають певний інтерес до України, і вони більш схильні захищати нас і надавати допомогу», — зазначив нардеп.

Він також зазначив, що хоч проєкт меморандуму не передбачає гарантій Україні у військовому плані, «сам факт цієї угоди по-своєму захищає нас».

На думку експертів, ця угода стане важливим елементом двосторонньої взаємодії України та США, відкриваючи нові можливості для економічного та стратегічного партнерства.

Що прописано у проєкті угоди?

Тим часом в українських ЗМІ опубліковано проєкт Угоди про копалини, яку мають підписати цього тижня Україна та США.

Згідно з проєктом, який опублікувала «Європейська правда», уряди України та США у рамках угоди про копалини створять Інвестиційний фонд відновлення, Україна вносить до нього 50%.

Згідно з документом, спільна власність враховуватиме фактичні внески учасників.

«Управління фондом здійснюватиметься спільно представниками уряду України та уряду Сполучених Штатів Америки…», — зазначено у проєкті угоди.

Фонд збиратиме та реінвестуватиме доходи, що вносяться до нього, за вирахуванням витрат, понесених фондом, та зароблятиме дохід від майбутньої монетизації всіх відповідних природноресурсних активів, що перебувають у державній власності України.

Згідно з проєктом угоди, інвестиційний процес фонду буде розроблений таким чином, щоб інвестувати у проєкти в Україні та залучати інвестиції для збільшення розвитку, обробки та монетизації всіх державних та приватних активів.

«Учасники прагнутимуть уникати конфліктів із зобов'язаннями України в рамках її вступу до Європейського Союзу або її зобов'язаннями щодо домовленостей із міжнародними фінансовими організаціями…», — наголошується в документі.

Відповідно до проєкту, ця двостороння угода та угода про фонд складуть невіддільні елементи архітектури двосторонніх та багатосторонніх угод, а також конкретні кроки для встановлення міцного миру та зміцнення економічно-безпечної стійкості України.

«Уряд Сполучених Штатів Америки підтримує зусилля України отримати гарантії безпеки, необхідні для створення міцного миру...», — йдеться у проєкті угоди.

Раніше Майк Волц, коментуючи останні різкі заяви Дональда Трампа на адресу України, вказав на ескалацію риторики та опір Києва угодам щодо розробки українських природних ресурсів.



Як повідомлялося, Київ наполягає на включенні до документа гарантій безпеки, а Вашингтон підтверджує готовність інвестувати без обтяження країни новими боргами. У рамках підготовки угоди Україна розпочала аудит надр та планує захист легального бізнесу у добувній сфері. Президент Володимир Зеленський запропонував створити спільний фонд 50/50, включаючи заморожені російські активи, а американська сторона очікує на швидке підписання документа.