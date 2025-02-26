Президент США Дональд Трамп висловив упевненість у можливості досягнення домовленості між Росією та Україною щодо припинення бойових дій.



«Я думаю, дуже важливо, що ми зможемо домовитися, і що найважливіше, ми зможемо домовитися з Росією та Україною, щоб припинити вбивства людей, припинити вбивства молодих російських солдатів та молодих українських солдатів та інших людей. Ми вважатимемо це дуже важливою річчю та великим досягненням, тому що це нікуди не рухалося, поки ця адміністрація не прийшла і не поговорила з президентом Путіним», — заявив він під час першого засідання кабінету міністрів.



Трамп також наголосив, що його адміністрація не планує надавати Україні значних гарантій безпеки, закликавши європейські країни взяти на себе цю відповідальність.



«Ми не маємо наміру надавати дуже великі гарантії безпеки. Ми попросимо Європу зробити це», — сказав Трамп.



При цьому він запевнив, що США продовжать стежити за розвитком ситуації та забезпечать, щоб усе проходило у необхідному річищі.

Раніше Трамп повідомив, що візит українського президента Володимира Зеленського до США підтверджено. Під час зустрічі сторони підпишуть угоду, пов'язану з корисними копалинами.



Як повідомлялося, 18 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) пройшов перший раунд переговорів офіційних осіб США та Росії, присвячений, згідно з версією США, «відновлення двосторонніх відносин», згідно з російською версією, — «інтенсифікації контактів з міжнародної проблематики та двостороннього порядку денного».



24 лютого представники США та Росії на зустрічі у Стамбулі (Туреччина) планують обговорити питання, пов'язані з роботою посольств та консульств. «Україна не буде на порядку денному», повідомляє агентство Reuters.