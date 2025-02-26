Зеленський звільнив командувача Об'єднаних сил Гнатова

Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Гнатова з посади командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України.



«Звільнити Гнатова Андрія Вікторовича з посади командувача Об'єднаних сил Збройних сил України», — йдеться в указі №148/2025, опублікованому на сайті глави Української держави.

Гнатов обійняв посаду командувача Об'єднаних сил ЗСУ рівно пів року тому — 26 червня 2024 року, змінивши на цій посаді Юрія Содоля.



26 січня 2025 року президент України Володимир Зеленський оголосив про його нове призначення. Гнатов, який досі очолював ОСУВ «Хортиця» та одночасно командував Об'єднаними силами ЗСУ, отримав посаду заступника начальника Генерального штабу.