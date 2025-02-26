«Про НАТО можна забути»: Трамп про членство України та припинення війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що в рамках майбутньої угоди про припинення війни в Україні її вступ до НАТО виключено.



Свою заяву він зробив 26 лютого під час засідання кабінету міністрів.



На питання про можливі поступки з боку України у процесі врегулювання конфлікту Трамп відповів однозначно: «Про НАТО можна забути».



Він також додав:



«Я думаю, що, можливо, саме тому все і почалося».



Таким чином американський лідер дав зрозуміти, що перспектива членства України в Альянсі залишається під питанням, а сам він пов'язує початок війни саме з цим чинником.

Раніше західні ЗМІ писали , що Україні як гарантія безпеки можуть запропонувати автоматичний вступ до НАТО, якщо Росія порушить мирний договір.