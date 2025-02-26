Вирок за правду: у Росії ексвагнерівців засудили за інтерв'ю про злочини в Україні

Міський суд Мінусинська в Красноярському краї (РФ) засудив колишніх в'язнів та ексбійців ПВК «Вагнер» Максима Зеленова та Олексія Чернявського до 5,5 років колонії. Їх визнали винними у справі про «фейки» про армію за інтерв'ю проєкту Gulagu.net, в якому вони розповіли про масові вбивства мирних жителів в Україні.



Обидва найманці були завербовані у приватну військову компанію з колонії у листопаді 2022 року. За даними суду, у січні 2023 року вони втекли з тренувального табору та переховувалися на окупованій території Луганської області. У вересні вони дали інтерв'ю, де розповіли про накази «вбивати всіх без розбору» та про розстріл мирних жителів.



Зеленов в інтерв'ю докладно описав, як найманців змушували знищувати громадянське населення:



«Еб..шиш усіх. Незалежно від статі. І бабусі були, і дідусі. До п'ятиповерхівки цього дійшли, ми людей 40 убили, мабуть. Це було мирне населення. Ззаду стояли люди у балаклавах, якщо назад підеш, тебе теж уб'ють. Це називалося "занулення"».



Чернявський заявив, що бачив убивства своїх же товаришів по службі, а також розповідав про випадки, коли бійці ПВК цілеспрямовано вбивали дітей і жінок.



«Бачив, як у квартиру закинули гранату, і там був дитячий плач. Ми зайшли, там жінка була та дитина, треба було добивати. Я особисто не зміг, вийшов звідти. Наказ виконав інші, вони вбили тих, хто там плакав. Жінці було близько 35 років, дівчинці — 7».



За версією російського звинувачення, засновник проєкту Gulagu.net Володимир Осєчкін запропонував колишнім «вагнерівцям» по 50 тисяч рублів та допомогу у виїзді за кордон за хибні свідчення проти російських військових.



Осєчкін відкинув ці звинувачення, пише ASTRA. Він наголосив, що проєкт ніколи не платив за інтерв'ю і не давав обіцянок допомогти втекти. За його словами, колишні найманці самі зв'язалися з ним, сподіваючись отримати захист після втечі:



«Вони втекли з ПВК «Вагнер» та боялися, що їх знайдуть та «занулять», уб'ють. Їхня мотивація була в тому, щоб залишитися в живих, навіть якщо доведеться сидіти у в'язниці. Краще бути судимим у Красноярську, аніж бути страченим на окупованих територіях».



Він також додав, що справа інспірована ФСБ з метою приховати воєнні злочини, які можуть потрапити до юрисдикції Міжнародного кримінального суду.