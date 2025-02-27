Після атаки БПЛА в Київській області загорівся промисловий об'єкт

В одному з районів Київської області вночі сталася пожежа на промисловому об'єкті внаслідок падіння уламків безпілотника. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
На місце події оперативно прибули 81 рятувальник і 24 одиниці техніки. Завдяки їхній злагодженій роботі пожежу вдалося ліквідувати.
За інформацією ДСНС, унаслідок інциденту загиблих і постраждалих немає.
Нагадаємо, війська РФ завдали удару по приватному сектору селища Красноторка Краматорського району. Унаслідок обстрілу поранено 16 осіб, серед них четверо дітей.
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