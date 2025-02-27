Вночі та вранці росіяни вдарили по Костянтинівці

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: соцмережі

У четвер, 27 лютого, місто Костянтинівка Донецької області кілька разів потрапило під російський обстріл. Про це повідомляють місцеві соцмережі.



«Вночі російські окупанти знову гатили по місту. Перший обстріл стався близько 2:00, а другий уже вранці, о 04:00», — йдеться в повідомленні.



Костянтинівська міська адміністрація не прокоментувала атаки на місто.



Раніше ми писали, що 27 лютого рано-вранці місто Слов'янськ Донецької області було обстріляне російськими військами.