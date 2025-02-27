Сили ППО вночі збили 90 з 166 дронів — Повітряні сили

Російські окупанти в ніч на 27 лютого вкотре запустили по Україні 166 дронів. Українська протиповітряна оборона збила 90 БПЛА у 11 областях. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.
«У ніч на 27 лютого 2025 року (з 20:00 26 лютого) противник атакував 166 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Орел, Брянськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ», — йдеться у повідомленні.
Станом на 09:00 сили та засоби протиповітряної оборони збили 90 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.
Крім того, 72 ворожі безпілотники-імітатори — локально втрачені (без негативних наслідків).
Раніше ми писали, що в одному з районів Київської області вночі сталася пожежа на промисловому об'єкті через падіння уламків безпілотника.
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