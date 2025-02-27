Росія запропонувала США угоду щодо рідкісноземельних металів, що залягають у Донецькій та Запорізькій областях

Москва запропонувала Вашингтону угоду щодо видобутку корисних копалин на окупованих територіях України. Фото: NBC News

Кремль запропонував Вашингтону потенційну угоду, в рамках якої США отримають частину прав власності на рідкісноземельні елементи та інші цінні метали на окупованих територіях України. Про це повідомив американський телеканал NBC News із посиланням на три джерела.

За їх словами, ця пропозиція вперше була озвучена представниками Кремля на російсько-американських переговорах 18 лютого в Ер-Ріяді. Одним із варіантів, який запропонувала російська делегація, стало надання доступу США до корисних копалин на окупованих територіях Донецької та Запорізької областей.

Співрозмовники NBC News стверджують, що адміністрація Трампа не почала укладати таку угоду відразу, але й не виключила можливість підписання угоди надалі.

«Трамп — транзакційна людина, тому Путін, розуміючи це, вигадав цей хід у відповідь», — заявив колишній американський дипломат, який побажав залишитися анонімним.

24 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що Росія має ресурси, у тому числі рідкісноземельні метали, в яких зацікавлений Вашингтон.

Відразу після цього Володимир Путін провів нараду з питань видобутку та переробки рідкісноземельних металів. Пізніше він сказав, що Росія готова залучати до розробки рідкісноземельних металів іноземних партнерів, у тому числі й США.

Також Путін заявив, що готовий поставити у США два мільйони тонн алюмінію. За його словами, такі заходи «стабілізували б ціни». Російський політик вважає, що Вашингтон та Москва могли б запустити спільні проекти з видобутку алюмінію у Красноярському краї.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що візит українського президента Володимира Зеленського до США підтверджено. Під час зустрічі сторони підпишуть угоду, пов'язану з корисними копалинами.

«У нас дуже добре йдуть відносини з Росією, з Україною. Президент Зеленський приїде у п'ятницю, це вже підтверджено, і ми підпишемо угоду, яка буде дуже великою угодою», — заявив Трамп під час засідання кабінету міністрів.