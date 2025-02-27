ЗСУ перегрупувалися і сповільнили просування військ РФ на більшості загрозливих ділянок на Новопавлівському напрямку

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський через активізацію дій російських військ відпрацював у бригадах, які ведуть оборону на Новопавлівському напрямку. Про це повідомив сам Сирський.



За його словами, окупанти на цьому напрямку інтенсивно проводять наступальні дії, намагаються прорвати оборону та захопити три населені пункти.



«Однак з нашого боку вжита низка заходів щодо покращення взаємодії військових частин та підрозділів, проведене перегрупування військ, що сповільнило просування ворога на більшості загрозливих ділянок», – заявив Сирський.



Головком зазначив, що на командних пунктах заслухав командувача оперативно-тактичного угруповання «Донецьк» Олександра Тарнавського та командирів бригад щодо ведення бойових дій, наявних потреб та проблемних питань.



«Віддав усі необхідні розпорядження щодо їх вирішення. Задум російських окупантів на цих напрямках залишається незмінним уже понад три роки, а саме – вийти на адміністративні кордони Донеччини. Проте втрати ворога лише зростають, а плани так і залишаються нездійсненними. Наші воїни завдають максимальних втрат особовому складу та техніці ворога», – додав він.

Нагадаємо, що раніше аналітики DeepState заявили, що армія РФ збільшує активність поблизу Великої Новосілки й тисне на Новопавлівському напрямку.