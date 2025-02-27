У Стамбулі розпочалися переговори представників США та Росії

Фото з першої зустрічі делегацій США та Росії у Саудівській Аравії. Фото: РІА новини

У Туреччині 27 лютого зустрілися представники Росії та США для обговорення проблем роботи посольств двох країн. Про це повідомляють російські ЗМІ.



Переговори відбуваються у резиденції генконсула США у Стамбулі.



За словами глави МЗС РФ Сергія Лаврова, за підсумками цієї зустрічі буде зрозуміло, наскільки сторони можуть рухатися швидко і ефективно. При цьому він зазначив, що тема війни РФ в Україні на цій зустрічі не обговорюватиметься.



Раніше ми писали, що 18 лютого у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбулися перші переговори між США та Росією з початку повномасштабного вторгнення РФ до України.