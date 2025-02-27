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У Стамбулі розпочалися переговори представників США та Росії

27 лютого 2025, 09:52

У Стамбулі розпочалися переговори представників США та Росії

Фото з першої зустрічі делегацій США та Росії у Саудівській Аравії. Фото: РІА новини Фото з першої зустрічі делегацій США та Росії у Саудівській Аравії. Фото: РІА новини

У Туреччині 27 лютого зустрілися представники Росії та США для обговорення проблем роботи посольств двох країн. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Переговори відбуваються у резиденції генконсула США у Стамбулі.

За словами глави МЗС РФ Сергія Лаврова, за підсумками цієї зустрічі буде зрозуміло, наскільки сторони можуть рухатися швидко і ефективно. При цьому він зазначив, що тема війни РФ в Україні на цій зустрічі не обговорюватиметься.

Раніше ми писали, що 18 лютого у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбулися перші переговори між США та Росією з початку повномасштабного вторгнення РФ до України.

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