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Російським школярам «допомогли» переплутати емблему ССО

27 лютого 2025, 09:59

Російським школярам «допомогли» переплутати емблему ССО

У школі РФ показали Штандарт Командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ. Фото: ССО ЗСУ У школі РФ показали Штандарт Командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ. Фото: ССО ЗСУ

Сили спеціальних операцій ЗСУ вирішили «допомогти» російським школярам у вивченні військової символіки. Про це інформує пресцентр ССО ЗС України.

Як повідомляють українські спецпризначенці, у навчальних закладах РФ провели урок патріотизму, де діти малювали емблему Сил спеціальних операцій Росії.

Школярі РФ малюють Вовкулака — символ ССО Збройних сил України. Фото: ССО ЗС України

Однак, не знаючи, який вона має вигляд насправді, школярі зобразили символіку ССО України. У результаті вийшла ціла колекція малюнків з українськими знаками.

«Працюємо далі!» - з іронією зазначили бійці ССО ЗСУ.

Колишній командувач сил спеціальних операцій ЗС України бригадний генерал Віктор Хоренко на тлі символу спецпідрозділу. Фото: ССО ЗСУ

Раніше ССО ЗСУ ліквідували російську диверсійно-розвідувальну групу під час спроби прориву в Сумську область.

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