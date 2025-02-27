Російським школярам «допомогли» переплутати емблему ССО

Сили спеціальних операцій ЗСУ вирішили «допомогти» російським школярам у вивченні військової символіки. Про це інформує пресцентр ССО ЗС України.
Як повідомляють українські спецпризначенці, у навчальних закладах РФ провели урок патріотизму, де діти малювали емблему Сил спеціальних операцій Росії.
Школярі РФ малюють Вовкулака — символ ССО Збройних сил України. Фото: ССО ЗС України
Однак, не знаючи, який вона має вигляд насправді, школярі зобразили символіку ССО України. У результаті вийшла ціла колекція малюнків з українськими знаками.
«Працюємо далі!» - з іронією зазначили бійці ССО ЗСУ.
Колишній командувач сил спеціальних операцій ЗС України бригадний генерал Віктор Хоренко на тлі символу спецпідрозділу. Фото: ССО ЗСУ
Раніше ССО ЗСУ ліквідували російську диверсійно-розвідувальну групу під час спроби прориву в Сумську область.
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