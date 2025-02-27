Z-канали опублікували чергові кадри із «бойовими» віслюками армії РФ на фронті

З'явилися нові кадри «бойових» віслюкив російської армії. Скріншот відео

У мережі з'явилися нові відео із «бойовими» віслюками російських військ на фронті.

«Підвезення 120-мм мінометних мін силами однієї віслюкової тяги», — написав канал «Військовий інформатор».

Раніше у Держдумі РФ підтвердили використання «бойових» віслюкив у війні з Україною та заявили, що це «нормально».

«Зараз дуже великі складнощі у забезпеченні частин та підрозділів, у тому числі штурмових загонів та груп тощо, боєприпасами, військово-технічним майном, та продовольством теж. Якщо використовуються якісь методи, зокрема віслюки, коні тощо для доставки боєприпасів та іншого майна на передову, то це нормально», — заявляв член комітету Держдуми з оборони, генерал-лейтенант Віктор Соболєв.