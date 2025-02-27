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Війська РФ атакували Покровськ: є жертва і постраждалий

27 лютого 2025, 10:29

Війська РФ атакували Покровськ: є жертва і постраждалий

У четвер, 27 лютого, російська армія обстріляла Покровськ на Донеччині. Внаслідок удару один цивільний загинув, ще один — отримав поранення. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.

 «27 лютого о 01:20 внаслідок східної частини Покровська загинув один цивільний чоловік та ще один місцевий житель, 1986 року народження, поранений. Пошкоджено приватне домоволодіння», — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що 26 лютого о 02:00 відбувся обстріл (тип озброєння встановлюється) приватного сектору центральної частини Покровська. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено приватний будинок. Інформація про постраждалих не надходила.

О 19:25 під ударом опинилося місто Родинське. Внаслідок обстрілу зазнали руйнувань багатоквартирний будинок та господарські будівлі. Інформація про постраждалих не надходила.

Також минулої доби сталося дві пожежі на Родинському, о 06:05 горів легковий автомобіль на площі 10м.кв. Ліквідація о 06.35, також о 14:14, сталося загоряння житлового будинку на площі 20 м.кв. Ліквідація о 15:30. Без постраждалих.

Раніше ми писали, що 27 лютого місто Костянтинівка Донецької області кілька разів потрапило під російський обстріл.

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