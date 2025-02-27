У Краматорську та Слов'янську пролунали потужні вибухи

Російські військові вдарили по Краматорську та Слов'янську. Фото із соцмереж

У четвер, 27 лютого, у Краматорську та Слов'янську Донецької області пролунали потужні вибухи. Про це повідомив кореспондент «Новин Донбасу».

Вибухи пролунали близько 10:00.

Зазначається, що два вибухи прогріміли у Краматорську та один — у Слов'янську.

У Краматорську, попередньо, ударів було завдано по Старому місту. Місцеві жителі повідомляють про пожежу після обстрілу.

За кілька хвилин до вибухів моніторингові канали попереджали про пуск керованих авіабомб у бік Слов'янська, Краматорська та Дружківки.

Місцеві жителі опублікували у соцмережах фото диму після прильотів.

Наразі немає інформації про постраждалих та руйнування.

Раніше повідомлялося, що сьогодні рано-вранці росіяни обстріляли Славкурорт. Обійшлося без постраждалих.