Окупанти за добу обстріляли 4 райони Донеччини понад 20 разів: в ОВА показали наслідки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Минулої доби, 26 лютого, російські війська обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Відомо, що пошкоджено будинки, господарські будівлі, підприємства та торгові павільйони. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під російський удар потрапили чотири райони регіону:





Волноваський район. В Андріївці-Клевцовому Комарської громади пошкоджено 2 склади.





Покровський район. У Покровську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджені 2 приватні будинки; у Родинському пошкоджено багатоповерхівку і 3 господарчі споруди.





Краматорський район. У Слов'янську пошкоджено адмінбудівлю і кав'ярню. У Костянтинівці 6 людей загинули і 10 поранені, пошкоджено 11 приватних будинків, 18 багатоповерхівок, адмінбудівлю, інфраструктурний об'єкт, 5 підприємств, 12 торгових павільйонів, 10 гаражів, 8 ліній електропередач, 4 газогони, 9 легковиків, 2 вантажівки, трактор і автобус. В Іллінівці пошкоджено 3 об'єкти.





Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 12 будинків.



Раніше ми писали, що 27 лютого місто Костянтинівка Донецької області кілька разів потрапило під російський обстріл.