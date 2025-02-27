Авіаудари по Костянтинівці: зросла кількість жертв

У Костянтинівці внаслідок обстрілу 26 лютого збільшилася кількість жертв. Загинули шестеро людей. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації.



«Внаслідок авіаударів загинули 6 цивільних осіб (одна людина померла у лікарні міста Дніпро), поранення отримали 9 цивільних осіб», — зазначив він.



За словами Горбунова, пошкоджено 10 фасадів багатоквартирних будинків, фасади відділення банку, аптеки, магазини, 12 торгових павільйонів, 4 легкові автомобілі, пасажирський автобус, 2 лінії електромережі.



Раніше ми писали, що о 12:15 відбулося 3 авіаудари ФАБ-250 з боку російських окупантів містом Костянтинівка.