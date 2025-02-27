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Окупанти обстріляли Херсонщину: є загиблий та поранені

27 лютого 2025, 12:06

Окупанти обстріляли Херсонщину: є загиблий та поранені

Окупанти обстріляли Херсонщину, є загиблий і поранені. Фото: Нацполіція Окупанти обстріляли Херсонщину, є загиблий і поранені. Фото: Нацполіція

Російська армія продовжує жорстоко обстрілювати Херсонську область. Минулої доби під ударом опинилися 22 населені пункти, зокрема Херсон, Антонівка, Берислав, Тягинка та Комишани. Про це інформує Поліція Херсонської області.


Ворог застосовував артилерію, міномети, авіацію та дрони-камікадзе. Унаслідок атак загинув 65-річний чоловік у населеному пункті Львове.

Поранено чотирьох людей, зокрема 73-річну жінку в Зеленівці та двох медиків у Молодіжному. Також пошкоджено 24 об'єкти: житлові будинки, автомобілі екстрених служб та об'єкти інфраструктури. Поліція відкрила дев'ять кримінальних проваджень за фактом воєнних злочинів.

Результат обстрілів Херсонської області окупантами. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, одна людина дістала поранення внаслідок сьогоднішнього обстрілу Краматорська військами РФ.

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