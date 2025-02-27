Буданов розповів, хто впливає на рішення Путіна

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Фото: ГУР

У питанні впливу на главу Кремля Володимира Путіна нічого не змінилося. Про це в інтерв'ю агентству «Укрінформ» заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.



За його словами, єдине – роль секретаря Ради безпеки РФ та ексміністра оборони Сергія Шойгу сильно впала.



«Це єдине. Посада секретаря національної безпеки та оборони Російської Федерації – ключова посада у Росії. Інше питання, що саме Шойгу на ній обмежили. Роль Патрушева не дуже змінилася. Робочий кабінет Патрушева у Кремлі знаходиться. А раніше знаходився за іншою адресою. Тут не все так просто, як здається спочатку. Зміни назріли, вони зробили те, що зробили. Але Шойгу Патрушевим не став. Він навіть своїх заступників призначити не може», – зазначив начальник ГУР.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не зупинятиме війну по лінії фронту.