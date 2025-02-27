Суддю ОАСК Літвінову звільнили через громадянство РФ

Вища рада правосуддя (ВРП) звільнила суддю ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва Аріну Літвінову. Журналісти «Схем» виявили, що вона має громадянство Росії, а пізніше цю інформацію підтвердила СБУ.
За звільнення Літвінової проголосували 15 членів ВРП. Підставою стало вчинення істотного дисциплінарного проступку — набуття російського паспорта. Таким чином, суддя втратила статус і право на довічні виплати.
Літвінова стала третьою українською суддею з громадянством РФ, звільненою після розслідувань «Схем». Раніше посад позбулися судді Людмила Арестова та Богдан Львов.
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