Суддю ОАСК Літвінову звільнили через громадянство РФ. Фото: Схеми

Вища рада правосуддя (ВРП) звільнила суддю ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва Аріну Літвінову. Журналісти «Схем» виявили, що вона має громадянство Росії, а пізніше цю інформацію підтвердила СБУ.



За звільнення Літвінової проголосували 15 членів ВРП. Підставою стало вчинення істотного дисциплінарного проступку — набуття російського паспорта. Таким чином, суддя втратила статус і право на довічні виплати.



Літвінова стала третьою українською суддею з громадянством РФ, звільненою після розслідувань «Схем». Раніше посад позбулися судді Людмила Арестова та Богдан Львов.