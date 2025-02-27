Росіяни завдали удару по промзоні та приватному сектору Краматорська: в адміністрації показали наслідки

Наслідки удару росиня по Костянтинівці. Фото: Краматорська ГВА

Російські війська вранці 27 лютого двічі вдарили по Краматорську Донецької області. Під удар потрапили приватний сектор та промзону. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



«27 лютого 2025 року близько 10:10 російські війська завдали двох ударів по Краматорську. Ворог атакував приватний сектор та промислову зону міста», — йдеться у повідомленні.





За попередньою інформацією, російський удар пошкодив понад 20 житлових будинків.



Остаточні дані про руйнування уточнюються. На місці працюють комунальні служби та рятувальники.



Раніше ми писали, що одна людина отримала поранення в результаті обстрілу Краматорська військами РФ 27 лютого. Постраждала одна цивільна людина.