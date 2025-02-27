В'їхати у Костянтинівку можна тепер лише за наявності прописки або спецперепустки

З сьогоднішнього дня в'їзд до міста Костянтинівка Донецької області можливий лише за наявності прописки або спеціальної перепустки від міської військової адміністрації. Про це кореспонденту «Новин Донбасу» повідомили у Костянтинівській МВА.

«Це розпорядження обласної військової адміністрації», — додали у МВА.

Раніше місцеві паблики повідомляли, що багатьох перевізників на блокпосту з боку Дружківки сьогодні не пустили в місто.

«Виїзд вільний», — пишуть у місцевих чатах.

Раніше повідомлялося, що в Костянтинівці внаслідок обстрілу 26 лютого збільшилася кількість жертв. Загинуло шестеро людей.