Безпілотники пошкодили два судна у Краснодарському краї Росії

Два судна пошкоджено внаслідок вчорашньої атаки БПЛА по Туапсе в Краснодарському краї Росії. Про це сьогодні повідомило видання ASTRA.

«Напередодні при атаці БПЛА на морський торговельний порт у Туапсе було пошкоджено два судна», — пише видання з посиланням на джерела в екстрених службах регіону.

Йдеться про водолазний бот «Водолаз 31», який відноситься до Морспасслужби — його корпус пошкодило уламками, довелося відкачувати воду, — а також про суховантаж «Mumtaz bey», що ходить під прапором Панами.

За даними джерел ASTRA, на судні уламками пошкодило надбудову, крило ходового містка та ілюмінатори.

На суховантажі перебувало 22 особи екіпажу, з них більшість — громадяни Туреччини, двоє громадян Єгипту, 2 — Індії та 1 — Азербайджану.

Суховантаж перебував на завантаженні вугілля, на борту було 25 тисяч тонн вантажу.

Постраждалих немає.

Раніше ASTRA вдалося геолокувати одне з відео з місця атак, завданих безпілотниками в ніч проти 26 лютого в Туапсе Краснодарського краю, яке свідчить про атаку на морський торговельний порт.

До цього джерела ASTRA повідомили, що напередодні вночі безпілотники атакували Туапсинський нафтопереробний завод. Два безпілотники впали на територію підприємства. В результаті було пошкоджено частину нафтопереробної установки ЕЛОУ-АВТ-12. Також пошкоджено трубопровід сирої нафти.