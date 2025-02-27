Удари по Костянтинівці: місто обстріляли зі «Смерчів» та важкої артилерії, відомо про поранених

Наслідки ударів по Костянтинівці. Фото: Донецька ОВА

Вдень 27 лютого російські війська з РСЗВ «Смерч» та 152-міліметрової артилерії обстріляли місто Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Пошкоджені п'ять приватних будинків, чотири багатоповерхівки, адміністративна будівля, три підприємства, три лінії електропередач, газопровід та автомобіль.



Внаслідок обстрілів загинув 32-річний чоловік, поранення отримали чотири місцевих жителі від 48 до 82 років.

Нагадаємо, що раніше були відомо про одну жертву внаслідок ударів по Костянтинівці.