Філашкін розповів, скільки людей залишається у прифронтовому Родинському

У Родинському мешкає 1500 людей. Фото: Вадим Філашкін

Станом на 27 лютого у прифронтовій Родинській Покровській громаді Донецької області залишається близько 1500 осіб. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, у місті відсутні електро-, газо- та водопостачання, проте місцева влада та комунальні служби продовжують працювати заради місцевих мешканців: розвозять воду, розчищають та посипають дороги, організували роботу трьох теплопунктів.



Філашкін вкотре закликав мешканців евакуюватися.



Нагадаємо, російські війська щоденно атакують Покровську громаду, зокрема місто Родинське. 26 лютого о 19:25 місто опинилося під ударом. Внаслідок обстрілу зазнали руйнувань багатоквартирний будинок та господарські будівлі. Інформація про постраждалих не надходила.