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У Маріуполі російські загарбники повернули назву вулиці Азовстальської

27 лютого 2025, 15:49

У Маріуполі російські загарбники повернули назву вулиці Азовстальської

В окупованому Маріуполі вулиці Азовстальській повернули колишню назву. Фото: Маріупольська міськрада В окупованому Маріуполі вулиці Азовстальській повернули колишню назву. Фото: Маріупольська міськрада

Торік у травні російські загарбники в Маріуполі перейменували Азовстальську вулицю на Тульський проспект на знак «побратимства» з російською Тулою. Проти цього виступили жителі міста, адже через юридичну зміну вулиці вони не могли довести свою власність у зруйнованих будинках. Про це повідомила Маріупольська міська рада.

«Жителі неодноразово виходили на вуличні акції протесту, писали судові позови та збирали підписи проти перейменування», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти здалися та повернули вулиці історичну назву.

«Спроба окупантів знищити пам'ять людей про "Азовсталь" провалилася», — заявили в міськраді.

Раніше повідомлялося, що з 3 березня в окупованому Маріуполі воду подаватимуть за розкладом. Повноцінна подача буде лише двічі на день: з 6:00 до 9:00 та з 18:00 до 21:00. В решту часу тиск у трубах буде знижено.

Голова місцевого підрозділу «Води Донбасу» Сергій Коваль заявив, що «це вимушений захід». За його словами, через малосніжну зиму значно обміліло Старо-Кримське водосховище, яке постачає місто водою.

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