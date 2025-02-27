«Накопичуються у підвалах»: у ЗСУ розповіли про тактику російських військ у Торецьку

Російський окупант у Торецьку. Фото: 93-тя механізована бригада ЗСУ

У Торецьку Донецької області головне завдання ЗСУ – не допустити пересування російських штурмовиків, які щоразу намагаються просунутися вглиб міста. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Окупанти накопичуються у підвалах, щоб за нагоди спробувати атакувати українські позиції. Часто росіяни несуть із собою РЕБ, щоб завадити стеженню українських дронів.



«Однак оператори БПЛА не втрачають загарбників з поля зору і допомагають нашій артилерії чи пілотам FPV-дронів уразити живу силу противника», – зазначили в ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що у ЗСУ відповіли, на чиєму боці зараз ініціатива під містом Покровськ у Донецькій області.