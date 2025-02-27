З 1 березня виплати переселенців автоматично продовжаться ще на пів року

З 1 березня виплати на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) будуть автоматично продовжені ще на шість місяців. Про це повідомили у міністерстві соціальної політики України.



Наразі близько 1,2 мільйона переселенців отримують державну фінансову допомогу, призначену для українців, змушених залишити свої будинки через війну та переїхати до інших регіонів. Виплата залишається доступною для всіх нинішніх одержувачів за умови відповідності встановленим критеріям.



Завдяки цьому переселенці продовжуватимуть отримувати державну підтримку: дорослим виплачуватиметься 2 тисячі гривень на місяць, а дітям та особам з інвалідністю — 3 тисячі гривень.



Фінансова допомога надається щомісяця на кожного члена сім'ї ВПО, що належить до вразливих категорій, а також тим, чий середньомісячний сукупний дохід на одну особу не перевищує 9 444 грн (чотири прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб).